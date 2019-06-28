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  • 28.06.2019 22:57
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 22:59

yayınlandı mı? ne zaman, hangi tarihte?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavına ilişkin detaylar sınava az bir zaman kala binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. nin yayımlanıp yayımlanmadığı merak konusu oldu. Peki, ? İşte cevabı...

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. KPSS'nin yaklaşmasıyla birlikte sınava girecek adaylar internette KPSS hakkındaki detayları araştırıyor. İşte KPSS'ye dair bilinmesi gereken detaylar...

KPSS SINAV GİRİŞ TARİHLERİ NE ZAMAN?

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİMBİLİMLERİ) sınavı 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

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