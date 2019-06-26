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  • 26.06.2019 11:31
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 11:31

MEB'den açıklama! 2019 Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi...

? Milli Eğitim Bakanlığı 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını duyurdu. Burs almak isteyen öğrenciler, sınav sonuçlarını iple çekmeye başladı. Peki, 2019 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının ardından adayların araştırmaları sürüyor. Bakanlık tarafından sağlanan burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, internet üzerinden sorgularını hızlandırdı. MEB ise yaptığı açıklamayla öğrencilerin merak ettiği soruya yanıt verdi. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlık tarafından yayınlanan sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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