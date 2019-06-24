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  • 25.06.2019 00:04
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 00:04

LGS nedir? nasıl yapılır?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 24 Haziran Pazartesi günü tarafından açıklandı. Şimdi binlerce öğrenci tercih işlemleri öncesinde " nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, nasıl yapılır? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

LGS yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır?

2019 LGS sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Peki, yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır? İşte cevabı...

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

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