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  • 24.06.2019 18:40
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 18:40

ne zaman başlayacak? tarihleri belli oldu mu?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından şimdi gözler tercih dönemine çevrildi. Yüz binlerce öğrenci şimdi merakla " ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, tarihleri belli oldu mu? İşte LGS tercih dönemine ilişkin detaylar...

LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen LGS sonuçları bugün açıklandı. Bu nedenle internette öğrenciler LGS tercih dönemi hakkında araştırma yapıyor. Aynı zamanda LGS tercih dönem tarihleri sınavda büyük emek veren öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2019 LGS tercih dönemi tarihleri belli oldu mu? İşte LGS tercih dönemine dair merak edilen detaylar...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihlerinin başlamasının ardından yayınlanan kılavuz içerisinde lise puanları da yer alacak. LGS tercih kılavuzu için sonuçların açıklanması bekleniyordu. Sonuçların ardından tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte tercih başvurularının Temmuz ayının ilk haftasında başlaması öngörülüyor.

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