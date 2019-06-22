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  • 22.06.2019 17:00
  • Son Güncelleme: 22.06.2019 17:11

? 2019 MEB PYBS İOKBS bursu ne zaman yatacak?

Bursluluk sınavı sonuçlarıiçin gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. 2 Haziran'da uygulanan bursluluk sınavının soruları ve cevaplarının erişime açılmasının ardından öğrencilerin sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçti. Öte yandan bursların ne zaman verileceği konusunda bilgi paylaşıldı. Peki, 2019 bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? PYBS İOKBS soruları ve cevapları nasıl görüntülenir?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Önce PYBS daha sonra İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları, sınava katılan öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz gün bursluluk sınavı soru ve cevaplarını erişime açmıştı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 burslar ne zaman yatacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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