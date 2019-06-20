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  • 20.06.2019 11:02
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 11:02

? 2019 ? son 9 yıl

DGS sınav giriş yerleri için adayların araştırmaları hız kazandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan DGS'ye sayılı günler kala, öğrenciler sınava nerede katılacaklarını öğrenmek istiyorlar. Peki, ? 2019 yapılacak? İşte ve sınava dair merak edilenler...

DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

DGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) giriş yerleri için adayların heyecanlı araştırmaları sürüyor. Ön lisans programlarından mezun olan ve lisans programlarına tercih yapmak isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 DGS ne zaman? İşte son 9 yıl DGS çıkmış sorular ve DGS sınav giriş yerleri ile ilgili merak edilenler...

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 2019 DGS sınav giriş yerlerini henüz açıklamadı. Sınav giriş yerlerinin bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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