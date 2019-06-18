Piercing isyan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Pazar günü yapılan 2. aşamasında da yine geç gelen, piercingleri çıkartamadığı için sınava giremeyenler oldu. Aileler yönetmelikteki ‘Basit piercing’ tanımına isyan etti.

Üniversite hayali kuran adayların YKS maratonu cumartesi ve pazar günü yapılan oturumlarla tamamlandı. Cumartesi günü Avcılar Atatürk Ortaokulu'nda kulaklarındaki piercingleri çıkaramadığı için binaya alınmayan genç kız gözyaşları arasında sınava gelmedi. Yine Avcılar Atatürk Ortaokulu'na gelen burunlarında piercing bulunan iki kız öğrenci binaya alınmadı. Görevlilerden biri burunlarında piercing bulunan kız öğrencilerin durumunu bir üst yetkiliye sordu. Kızların burundaki piercingleri gören görevli, "Bunları çıkarmadan sınava giremezsiniz" deyince iki aday, birbirlerine yardım ederek burunlarındaki küçük piercingleri çıkardı. Adaylar daha sonra binaya alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Halis Aygün, geçen 19 Ocak'ta bu yılki sınavlarda piercing ile ilgili sorunların biteceğini açıklarken, "Geçmiş yıllarda sınavlarda, güvenlik görevlileri tarafından adaylardan zorla piercing çıkarılan manzaralar yaşanmış, uzun süredir de sınav yapılan binaların önünde telefon, anahtar için tezgâh açan "emanetçiler" görülmeye başlanmıştı. Artık bu dönem sona erecek anlaşılan" diye açıklama yapmıştı. Yönetmelikteki 'Basit piercing'in tam tanımının yapılmaması, uygulamada farklılıklar aileleri isyan ettirdi. hayali kuranadayların YKSmaratonucumartesive pazargünü yapılanoturumlarlatamamlandı.Cumartesi günüAvcılar AtatürkOrtaokulu'ndakulaklarındakipiercingleriçıkaramadığıiçin binayaalınmayangenç kızgözyaşlarıarasındasınavagelmedi. Yine Avcılar AtatürkOrtaokulu'na gelen burunlarındapiercing bulunan iki kız öğrencibinaya alınmadı. Görevlilerdenbiri burunlarında piercing bulunankız öğrencilerin durumunu bir üstyetkiliye sordu. Kızların burundakipiercingleri gören görevli, "Bunlarıçıkarmadan sınava giremezsiniz"deyince iki aday, birbirlerineyardım ederek burunlarındakiküçük piercingleriçıkardı. Adaylar daha sonrabinaya alındı. Ölçme, Seçmeve Yerleştirme Merkezi ÖSYM ) Başkanı Prof. Dr.Halis Aygün, geçen 19Ocak'ta bu yılki sınavlardapiercing ile ilgili sorunlarınbiteceğini açıklarken,"Geçmiş yıllarda sınavlarda,güvenlik görevlileritarafından adaylardanzorla piercing çıkarılanmanzaralar yaşanmış, uzunsüredir de sınav yapılanbinaların önünde telefon,anahtar için tezgâh açan"emanetçiler" görülmeyebaşlanmıştı. Artık bu dönemsona erecek anlaşılan"diye açıklama yapmıştı.Yönetmelikteki 'Basitpiercing'in tam tanımınınyapılmaması, uygulamadafarklılıklar aileleri isyanettirdi. TÜM MANŞETLER