DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) sayılı günler kaldı. Başvuru yapan öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Peki, DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 DGS ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

2019 DGS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2019 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, DGS sınavı 30 Haziran'da gerçekleştirilecek.

DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.