BİLSEM 2. aşama sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen BİLSEM'in 2. aşaması olan bireysel değerlendirme işlemleri 13 Mayıs'ta başlamıştı. Bireysel değerlendirmeye katılan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Yayınlanan BİLSEM takvimine göre, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Peki, BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 BİLSEM takvimi...

BİLSEM 2. AŞAMA BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 13 Mayıs'ta başlayan bireysel değerlendirmeler 02 Ağustos'ta sona erecek.

2. aşama olan bireysel değerlendirmelerin sonuçları ise 9 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

2019 BİLSEM TAKVİMİ

12-16 Kasım 2018: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

19--30 Kasım 2018: Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi ile ilgili işlemler hakkında bilgilendirme toplantılarının yapılması

03-14 Aralık 2018: Sınıf öğretmenleri tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarının doldurulması

17-21 Aralık 2018: Gözlem formu doldurulan öğrencilerin http://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması

24 Aralık 2018 - 04 Ocak 2019: İl tanılama sınav komisyonları tarafından grup tarama uygulaması randevularının verilmesi

8 Ocak: 2019: Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

19 Ocak 2019 - 14 Nisan 2019: Grup tarama uygulamalarının yapılması

19 Nisan 2019: Grup tarama uygulama sonuçlarının http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi

22-26 Nisan 2019: Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

29 Nisan 2019 - 10 Mayıs 2019: Grup tarama uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

24 Nisan 2019 - 03 Mayıs 2019: İl tanılama sınav omisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevularının verilmesi

8 Mayıs 2019: Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

13 Mayıs 2019 - 02 Ağustos 2019: Bireysel değerlendirmelerin yapılması

09 Ağustos 2019: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin www.meb.gov.tr adresinden duyurulması

19-23 Ağustos 2019: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

26 Ağustos 2019 - 06 Eylül 2019: Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

09 Ağustos 2019 - 06 Eylül 2019: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi