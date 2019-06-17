LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 yılı Liseye Giriş Sınavı'nı (LGS) 1 Haziran'da gerçekleştirdi. Uzun süre sınava hazırlanan öğrenciler 1 Haziran'da sınavda ter döktü. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Sonuçlarını öğrenerek lise tercihi yapacak olan öğrenciler, sonuç ve tercih takvimini araştırıyor. Milli Eğtim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre LGS sonuç tarihi belli oldu. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2019 Lise tercihleri ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.