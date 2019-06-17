İSG sınav sonuçları birçok kişinin gündeminde yer alıyor. İSG sınavına girenler şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi.ÖSYM'nin yapacağı duyuru bu nedenle merakla bekleniyor. Peki, İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İSG sonuçlarına dair detaylar...

İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İş Sağlığı ve Güvenliği sonuçlarının henüz ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Sınavın açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak.