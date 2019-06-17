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  • 17.06.2019 19:36
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 19:36

ne zaman açıklanacak? İSG sonuçları saat kaçta açıklanacak?

İş Sağlığı ve Güvenliği sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin değerlendirmesinin ardından İSG sonuçları Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden duyurulacak. Peki, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İSG sınav sonuçları birçok kişinin gündeminde yer alıyor. İSG sınavına girenler şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi.ÖSYM'nin yapacağı duyuru bu nedenle merakla bekleniyor. Peki, İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İSG sonuçlarına dair detaylar...

İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İş Sağlığı ve Güvenliği sonuçlarının henüz ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Sınavın açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak.

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