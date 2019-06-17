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  • 17.06.2019 12:59
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 12:59

? 2019 PYBS İOKBS sonuç tarihi belli oldu!

Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavına katılan öğrenciler ve velileri, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Peki, ? 2019 PYBS İOKBS sonuç açıklanma tarihi ne zaman?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş arttı. Burs hakkı elde etmek isteyen öğrenciler 2 Haziran'da sınavda ter döktü. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvimde, bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair sorular yanıt buldu. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 PYBS İOKBS sonuç tarihi ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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