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  • 16.06.2019 19:08
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 19:08

ne zaman başlayacak? AYT TYT YDT tercih tarihleri belli oldu mu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üç oturumuna katılan binlerce öğrenci, şimdi merakla sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi heyecanı yaşanacak. Peki, ne zaman başlayacak? AYT TYT YDT tercih tarihleri belli oldu mu? İşte YKS'ye dair detaylar...

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS'ye katılan yüzbinlerce öğrenci şimdi heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM, yayınladığı kılavuzda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı. Şimdi öğrenci merakla YKS tercihlerinin başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte sınava ilişkin bilinmesi gereken detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercihleriyle ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Bilindiği üzere, tercihler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlıyor. Buna göre, 2019 üniversite tercih döneminin 18 Temmuz'da başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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