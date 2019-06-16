YKS'ye katılan yüzbinlerce öğrenci şimdi heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM, yayınladığı kılavuzda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı. Şimdi öğrenci merakla YKS tercihlerinin başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte sınava ilişkin bilinmesi gereken detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercihleriyle ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Bilindiği üzere, tercihler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlıyor. Buna göre, 2019 üniversite tercih döneminin 18 Temmuz'da başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.