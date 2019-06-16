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  • 16.06.2019 13:06
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 14:04

YKS , kolay mıydı? AYT soruları ve Twitter yorumları! Sınavınız nasıl geçti?

ÖSYM tarafından bugün saat 10.15'te başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) AYT Alan Yeterlilik Oturumu (AYT) tamamlandı. Sınava giren öğrenciler sınav yorumlarını merak ediyor. Peki YKS AYT nasıl geçti? YKS'nin 2. oturumu olan ? İşte 2019 YKS AYT ile ilgili sınav yorumları...

YKS'nin AYT oturumu zor muydu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın saat 10.15'te başlayan 2'nci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) 13.15'de tamamlandı. Sınava katılan milyonlarca öğrenci, sınav sonuçlarını heyecanla beklerken bir yandan da sınav yorumlarını araştırmaya başladı. Peki, YKS , kolay mıydı? AYT oturumu nasıl geçti? İşte 2019 YKS AYT ile ilgili sınav yorumları...

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verildi. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevapladılar.

YURTTAN 2019-YKS AYT YORUMLARI

Üniversite adaylarının katıldığı YKS'nin ikinci oturumu AYT saat 10:15'de başladı ve 13.15'de sona erdi. Sınavdan sonra öğrenciler sorular hakkında yorumlarını dile getirdi. Bazı adaylar sınavın kolay olduğunu söylerken bazıları da zorlandıklarını dile getiriyor. Sınav sorularında en çok dile getirilenler ise Prenses Diana ve kuğu sorusu oldu.









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