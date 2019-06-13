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  • 13.06.2019 19:39
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 19:39

'nda NUN Okulları'ndan büyük başarı

NUN Okulları 10. sınıf öğrencisi Nida Memnune Totu kapsamında düzenlenen yarışmada finalist olma hakkı kazanarak, Dünya genelinde 100, Türkiye genelinde 12 başarılı yarışmacı arasına girdi.

NUN Okulları'ndan büyük başarı

Gençlerin yenilikçi yönlerini ortaya çıkarmalarını ve çevresel sorunlara çözüm üretmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen nda NUN Okulları 10 A sınıfı öğrencisi Nida Memnune Totu'nun hazırladığı "Yağmur suyu ve Trabzon hurma kaliksini içeren doğal antibakteriyel solüsyon" adlı proje Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde seçilerek finalist projelerden biri oldu. Bölgesel finale kalan 100 öğrenci, Temmuz 2019'da 20 Global Finalist arasında yer almak için yarışacak; Mayıs ayında belli olan finalistler Mountain View Kaliforniya'da düzenlenecek ödül törenine katılacak.

Hastalıkların yayılmasını engellemek için insanların temiz bir çevrede yaşamaları gerektiğinden yola çıkan Nida, Hijyen ürünlerinin çok fazla kimyasal madde içermesine dikkat çekerek projesine başlamıştır. Ayrıca ihtiyacı olan birçok kişinin bu ürünlere erişimi bulunmamasından yola çıkarak hem çevre dostu ve %100 doğal hem de uygun maliyetli bir çözüm üretilebilir mi? Sorusuyla yola çıkan NUN Okulları öğrencisi Nida Memnune Trabzon hurması yerken attığınız ilk şey, kaliks olarak da bilinen yeşil sepal ile çalışmasına başladı. Aynı zamanda etkili bir antibakteriyel olan fitokimyasal bir madde içeren trabzon hurması kaliksi ve yağmur suyu ile etkili bir yüzey temizleyici oluşturarak projesini hayata geçirdi.

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