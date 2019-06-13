2019 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması son dakika ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen atama başvuru şartları nedir? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "2019 yılı içinde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak" dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye genelinde öğretmen açığı ve atamalara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı. Bakan Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerin öncelikle kalkınmada öncelikli illere atamasının yapıldığını, tüm yurtta öğretmensiz okul kalmamasının amaçlandığını belirtti.