e Okul ne zaman kapanacak? Milyonlarca öğrenci 14 Haziran'da 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci dönem karnelerini alarak üç aylık yaz tatiline çıkacaklar. Tatil öncesinde karne notlarını merak eden öğrenciler ve velileri, e Okul sistemi üzerinden not bilgilerini görüntülemek istiyorlar. Peki, e Okul ne zaman kapanacak? e Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi ile not bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

14 Haziran'da karnelerini alacak olan öğrenciler, e Okul sisteminin kapanıp kapanmayacağını merak edereki son günlerde 'e-Okul ne zaman kapanacak' gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Ancak e-Okul sistemi kapanmayacak ve eğitim öğretim dönemi ve tatiller boyunca hizmet vermeye devam edecek.