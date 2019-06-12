Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 12.06.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 11:47

? Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi ile not bilgisi sorgulama

, son günlerde öğrenci ve velilerin gündeminde. 14 Haziran'da alınacak karnelerin öncesinde milyonlarca öğrenci karne bilgilerini merak etmeye başladı. Öte yandan e Okul sisteminin ne zaman kapanacağı da araştırılıyor. Peki, ? Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi ile not bilgisi sorgulama nasıl yapılır?

e Okul ne zaman kapanıyor?

e Okul ne zaman kapanacak? Milyonlarca öğrenci 14 Haziran'da 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci dönem karnelerini alarak üç aylık yaz tatiline çıkacaklar. Tatil öncesinde karne notlarını merak eden öğrenciler ve velileri, e Okul sistemi üzerinden not bilgilerini görüntülemek istiyorlar. Peki, e Okul ne zaman kapanacak? e Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi ile not bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

14 Haziran'da karnelerini alacak olan öğrenciler, e Okul sisteminin kapanıp kapanmayacağını merak edereki son günlerde 'e-Okul ne zaman kapanacak' gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Ancak e-Okul sistemi kapanmayacak ve eğitim öğretim dönemi ve tatiller boyunca hizmet vermeye devam edecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim Haberlerie Okul ne zaman kapanıyor? e Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi ile not bilgisi sorgulama
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri