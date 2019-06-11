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  • 11.06.2019 15:57
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 16:32

ve cevapları açıklandı! 2019 PYBS ?

Son dakika haberi... İOKBS adı altında gerçekleştirilen bursluluk sınavının soruları ve cevapları bugün erişime açıldı. Sınava katılan öğrenciler soru ve cevapları görüntüledikten sonra sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçti. Peki, ve cevapları nasıl görüntülenir? 2019 PYBS ?

İOKBS soru ve cevapları açıklandı

Son dakika... Bursluluk sınavı soru ve cevapları için öğrenciler meraklı bekleyiş içindeydi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, 2 Haziran 2019 tarihinde yapılan İOKBS'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı bildirildi. Şimdi sıra sonuçlarda. Peki, bursluluk sınavı soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? 2019 PYBS İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Burslar ne zaman verilecek? İşte 2019 bursluluk sınavına dair tüm detaylar...

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden 2019 bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak 2019 bursluluk sınavı soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayın

5. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayın

6. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayın

6. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayın

7. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayın

7. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayın

8. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayın

8. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayın

9, 10, 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayın

9, 10, 11. Sınıflar B Kitapçığı İçin Tıklayın

Hazırlık Sınıfı A Kitapçığı İçin Tıklayın

Hazırlık Sınıfı B Kitapçığı İçin Tıklayın

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