Son dakika... Bursluluk sınavı soru ve cevapları için öğrenciler meraklı bekleyiş içindeydi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, 2 Haziran 2019 tarihinde yapılan İOKBS'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı bildirildi. Şimdi sıra sonuçlarda. Peki, bursluluk sınavı soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? 2019 PYBS İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Burslar ne zaman verilecek? İşte 2019 bursluluk sınavına dair tüm detaylar...

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden 2019 bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak 2019 bursluluk sınavı soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayın

5. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayın

6. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayın

6. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayın

7. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayın

7. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayın

8. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayın

8. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayın

9, 10, 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayın

9, 10, 11. Sınıflar B Kitapçığı İçin Tıklayın

Hazırlık Sınıfı A Kitapçığı İçin Tıklayın