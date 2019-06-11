DGS sınavına geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ön lisans öğrencilerinin lisans düzeyine geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) tarihi belli oldu. Sınava hazırlıklarını yapan öğrenciler, sınava girecekleri yerleri merak etmeye başladı. Peki, DGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? DGS sınav giriş belgeis ne zaman yayınlanacak? 2019 DGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2019 DGS ile ilgili merak edilenler...

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2019 yılı DGS sınavının giriş yerleri henüz açıklanmadı. Bilindiği üzere, ÖSYM sınavlarının giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre, 30 Haziran'da yapılacak DGS'nin giriş belgelerinin 17-21 Haziran tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor. Tarihler tahminidir, ÖSYM tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

DGS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.