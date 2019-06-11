ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler, bütünleme sınavı için hazırlıklarına devam ediyor. Daha önce 15-16 Haziran'da yapılması planlanan, bütünleme sınavının, YKS sınavları ile aynı tarihe denk geldiği için ileri bir tarihe alındığı bildirildi. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

2019 ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Daha önce 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları, ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS sınavıyla aynı tarihe rastlaması nedeni ile 29-30 Haziran 2019 tarihlerine alınmıştır. Sınavlar aşağıdaki saatlerde yapılacaktır;

1. Oturum: Cumartesi sabah saat 09:30

2. Oturum: Cumartesi öğleden sonra saat 14:00

3. Oturum: Pazar günü öğleden sonra saat 15:00"