E-okul VBS ne zaman kapanacak? İşte takdir teşekkür hesaplama, devamsızlık ve not bilgisi sorgulama...

2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 14 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Karnelerin dağıtılmasına 4 gün kala öğrenciler takdir teşekkür hesaplama, devamsızlık ve not bilgisi sorgulama işlemleri hakkında araştırma yapıyor.
E-OKUL VBS SİSTEMİ NE ZAMAN KAPANACAK?
e-Okul VBS sisteminin kapanış tarihi farklılık gösteriyor. Ancak sistemin 14 Haziran'dan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
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