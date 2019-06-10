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  • 10.06.2019 22:22
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 22:22

E-okul VBS ne zaman kapanacak? İşte takdir teşekkür hesaplama, devamsızlık ve not bilgisi sorgulama...

14 Haziran Cuma günü okullar yaklaşık üç ay boyunca eğitime ara verecek. Şimdi milyonlarca öğrenciyi tatil öncesi karne heyecanı sardı. Öğrenciler karneler dağıtılmadan önce takdir teşekkür hesaplama, devamsızlık ve not bilgisi sorgulama işlemleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, E-okul VBS ne zaman kapanacak?

E-okul VBS ne zaman kapanacak?

2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 14 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Karnelerin dağıtılmasına 4 gün kala öğrenciler takdir teşekkür hesaplama, devamsızlık ve not bilgisi sorgulama işlemleri hakkında araştırma yapıyor.

E-OKUL VBS SİSTEMİ NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul VBS sisteminin kapanış tarihi farklılık gösteriyor. Ancak sistemin 14 Haziran'dan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

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