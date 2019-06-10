E-okul VBS ne zaman kapanacak? İşte takdir teşekkür hesaplama, devamsızlık ve not bilgisi sorgulama... 14 Haziran Cuma günü okullar yaklaşık üç ay boyunca eğitime ara verecek. Şimdi milyonlarca öğrenciyi tatil öncesi karne heyecanı sardı. Öğrenciler karneler dağıtılmadan önce takdir teşekkür hesaplama, devamsızlık ve not bilgisi sorgulama işlemleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, E-okul VBS ne zaman kapanacak?

Haberler Eğitim Haberleri E-okul VBS ne zaman kapanacak? İşte takdir teşekkür hesaplama, devamsızlık ve not bilgisi sorgulama...