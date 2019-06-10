Milyonlarca öğrenci karne alacak. Karnelerin dağıtılacağı günün yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerde olduğu kadar öğretmenlerde de heyecan başladı. Hangi öğrenciye hangi kanaat'i vereceği ve hangisine ne gibi telkinlerde bulunacağı konusunda ince eleyip sık dokuyan öğretmenler, karne görüşlerini doğru bir şekilde doldurmak için düşünmeye başladı. E-okul sistemi üzerinden girilen karnelere görüşler de yazılıyor. Öğretmenler, öğrencilerin başarı durumuna göre görüşlerini de yazıyorlar ve öğrencilerden daha gayretli olmalarını isteyebiliyorlar. Öğretmenler, karne notlarını yazarken örneklerden faydalanıyorlar. Haberimiz içerisinden en güzel karne görüşlerine ulaşabilirsiniz. İşte Lise, ilkokul, ortaokul karne görüşleri: 2019 öğretmen karne görüşleri başarı durumlarına göre 2. dönem karne görüşleri