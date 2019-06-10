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  • 11.06.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 09:15

2019 öğretmen başarı durumlarına göre 2. dönem karne görüşleri , , karne görüşleri

, , : 2019 öğretmen na göre 2. dönem karne görüşleri. Personel - 2018-2019 Eğitim öğretim yılının 2. döneminin sonuna yaklaştığımız bugünlerde özellikle ilkokul öğretmenlerinin tercih ettiği karne kanaat notu açıklamasına yapılan esprili bir o kadarda uyarı amaçlı notlar gündeme geldi. Öğretmenlerin verdiği ders notları kadar öğrencileri ile yakınlığının göstergesi olan kanaat notu açıklamaları öğretmen öğrenci ilişkilerinde önemli rol alır. Öğrenciler 14 Haziran'da karnelerini alacaklar. Öğretmenler karne bilgilerini e-okul sistemine giriyorlar. Karne bilgileri kısmında öğretmen görüşü de yer alıyor. Haberimiz içerisinden başarılı, başarısız öğrenci karne görüşlerine ulaşabilir, e-okul sistemi üzerinden girişini gerçekleştirebilirsiniz.

Milyonlarca öğrenci karne alacak. Karnelerin dağıtılacağı günün yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerde olduğu kadar öğretmenlerde de heyecan başladı. Hangi öğrenciye hangi kanaat'i vereceği ve hangisine ne gibi telkinlerde bulunacağı konusunda ince eleyip sık dokuyan öğretmenler, karne görüşlerini doğru bir şekilde doldurmak için düşünmeye başladı. E-okul sistemi üzerinden girilen karnelere görüşler de yazılıyor. Öğretmenler, öğrencilerin başarı durumuna göre görüşlerini de yazıyorlar ve öğrencilerden daha gayretli olmalarını isteyebiliyorlar. Öğretmenler, karne notlarını yazarken örneklerden faydalanıyorlar. Haberimiz içerisinden en güzel karne görüşlerine ulaşabilirsiniz. İşte Lise, ilkokul, ortaokul karne görüşleri: 2019 öğretmen karne görüşleri başarı durumlarına göre 2. dönem karne görüşleri

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