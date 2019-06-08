Sözleşmeli Öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav yerleri ve sınav tarihi MEB açıklaması. Sözleşmeli Öğretmenlik mülakatları, sınava girecek Öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin farklı branştan Öğretmenin mülakatlarının ne zaman yapılacağı sınava girecek bireyler tarafından araştırılıyor. Sözlü Sınav yerleri açıklanan adaylar sınavın ne zaman olacağını da öğrenmek istiyor. 60 puan ve üzeri alan adaylar tercih yapabilecek ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir okula atanacak. Sözleşmeli Öğretmenlik mülakatları, Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav yerleri ve sınav tarihi ile alakalı merak edilen her şey haberimizde. MEB sözlü mülakatlarında 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan tarihe göre Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınavı 12 Haziran 2019'da başlayacak ve 30 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Sonuçlar 4 Temmuz'da yayınlanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BRANŞ DAĞILIMI

Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11)

İngilizce (bin 960)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922)

Okul Öncesi (bin 599)

İlköğretim Matematik (bin 448)

Özel Eğitim (bin 410)

Rehberlik (bin 120)

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149)

Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

MEB sözlü mülakatlarında 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK NEDİR? NASIL BAŞVURULUR? ATAMALARI NE ZAMAN?

1. Sözleşmeli Öğretmenlik Alımları Nasıl Yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik için de aynen kadrolu öğretmenlik gibi bir atanma süreci yaşanır. Yine aynı şekilde KPSS puan üstünlüğüne göre, MEB'in belirlediği kontenjanlara atamalar yapılır. Ancak TBMM Milli Eğitim Komisyonunda geçen ilgili maddeye göre, KPSS puanının yanı sıra sözleşmeli öğretmen atamalarında sözlü mülakatta yapılacak. Sözlü mülakatla ilgili bilgi için 18. soruda.

2. Sözleşmeli Öğretmenlikte Maaşlar Ne Kadar?

Sözleşmeli öğretmenlerle kadrolu öğretmenlerin maaşları aynı olmaktadır. 2017 yılı için sözleşmeli öğretmen maaşları ortalama olarak 2800 civarıdır.

3. Sözleşmeli Öğretmenler Yazın Maaş Alır mı?

Sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenler gibi yaz aylarında da maaş alabilirler.

4. Sözleşmeli Öğretmenler Ek Ders Alabilir mi?

Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenler gibi haftalık maaş karşılığı 15 saat çalışırlar. Bunun üzerindeki çalışmalarda ek ders alınabilir.

5. Sözleşmeli Öğretmenlikte Tayin Hakkı Var mıdır?

Sözleşmeli öğretmenlikte özlük hakların diplerde bulunduğunu söylemiştir. Bunların başında hiçbir şekilde tayin hakkınızın olmamasıdır.

6. Sözleşmeli Öğretmenler Eş Durumu, Sağlık Gibi Özür Grubu Atamalarından Yararlanabilir mi?

Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmesi devam ettiği sürece hiçbir şekilde eş durumu ve sağlık özrü gibi durumlarla tayin olması mümkün değildir.

7. Sözleşmeli Öğretmenin Memur/İşçi Eşlerinin Tayin Durumu Nedir?

Sözleşmeli öğretmenin eşi eğer memursa, öğretmenin eşi öğretmenin bulunduğu ile eş durumu tayini isteyebilecek. Eğer eş özel sektörde ise eş durumun gerçekleşmesi mümkün görünmüyor.

8. Sözleşmeli Öğretmenin Sözleşme Süresi Ne Kadar Olacak?

Sözleşmeli öğretmenler atandıkları okulda en az 4 yıl sözleşmeli çalışmak durumunda. Eğer 4 yıl boyunca çalışmaya devam edilir ve olumlu bir performans puanı alınırsa sözleşmeli öğretmenler kadroya geçebileceklerdir. Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan maddeye göre sözleşmeli öğretmenlikte 4 yılını dolduranlar istedikleri takdirde bulundukları okulda kadroya geçebilecekler. Ancak önceki senelerde sözleşmeli öğretmenlerde uygulanan bir durumu da hatırlatmakta fayda var: Sözleşmeli öğretmenler çalıştıkları İl/İlçe MEM'lerde her sene başı sözleşmelerini uzattırmaları gerekmektedir.

9. Sözleşmeli Öğretmenler Ne Zaman Tayin İsteyebilecek?

Sözleşmeli öğretmenler 4 yıl sözleşmeye bağlı çalıştıktan sonra kadroya alınabilecekler. Kadroya alındıktan 1 yıl sonra eş durumu, 2 yıl sonra ise il içi ve il dışı tayinleri yapılabilecektir.

10. Sözleşmeli Öğretmenlik İçin KPSS ve Formasyon Şart mıdır?

Evet. Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenlerin atanma şartlarına tabidirler. Bu nedenle formasyon ve KPSS puanı şarttır. Sözleşmeli öğretmenlik için alım yapılacak kontenjanların belirlenmesinden sonra kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü mülakata alınacak. Sözlü mülakat sonrasında oluşacak puan sıralamasına göre sözleşmeli öğretmenlik ataması yapılacak.

11. Sözleşmeli Öğretmenlikte İş Güvencesi Var mıdır?

Özlük haklarının sözleşmeli öğretmenlikte maalesef dip yaptığını söylemiştik. Bu özlük haklarının en başında ise iş güvencesi gelmektedir. Sözleşmeli öğretmen olarak atandığınızda kesinlikle iş güvencesine sahip olmayacaksınız. Her an bir soruşturma ya da bir sıkıntıda işinize son verilebilecek.

12. Sözleşmeli Öğretmenler Sadece Doğu ve Güneydoğu'ya mı Atanacak?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmalarında sözleşmeli öğretmenlerin bu bölgelere atanacağı sonucu çıkmaktadır. Ancak önceki yıllarda da olduğu gibi sözleşmeli öğretmenlerin büyük bir ağırlığının bu bölgelere atanmaları beklenmekle birlikte başka bölge ve illere de atamaların yapılacağı öngörülmektedir. Sonradan Milli Eğitim Komisyonunda geçen maddeye göre kalkınmada öncelikli illere sözleşmeli öğretmenlik ataması yapılacak.

13. Bundan Sonra Sadece Sözleşmeli Öğretmen Ataması mı Yapılacak?

Hayır. Muhtemelen bakanlık öğretmen açığına göre bir atama kontenjanı belirleyecek. Faraza: Bakanlık 25 bin atama kontenjanı belirledi ve bunların 10 bininin kadrolu atama olacağı belirtildi. İlk önce kadrolu öğretmenlik alımları yapılır ve isteyenler başvurularını tamamlar. Kadrolu öğretmenlik alımlarından sonra geriye kalan 15 bin sözleşmeli öğretmen kontenjanı başvuruları başlar. Tekrar başvurular alınır ve KPSS puan üstünlüğüne göre atamalar yapılır.

14. Sözleşmeli Öğretmenlikte Çalışılan Süre Zorunlu Çalışma Süresi (Doğu) Görevinden Sayılır mı?

Bu konuda bakanlık henüz bir açıklama yapmadı fakat, kadronuzun olmaması çalışılan sürelerin doğu görevine sayılmasını zorlaştırmaktadır. Muhtemelen doğu görevinden sayılmayacaktır.

15. Sözleşmeli Atandım, Sonraki Kadrolu Öğretmen Alımlarına Başvurabilir miyim?

(Önceki sözleşmeli öğretmenlikte bu durum böyleydi. Şimdiki sözleşmeli öğretmenlikte bu durumla ilgili henüz bir açıklama yok. Bu nedenle bu maddeyle ilgili yorumumuza dikkate almayın lütfen.) Sözleşmeli atansanız dahi sonraki kadrolu atamalarına aynı KPSS puanıyla ya da sonraki KPSS puanlarıyla başvurabilir ve atanacağınız okulda kadroya geçebilirsiniz.

16. Sözleşmeli Öğretmenlik Atamaları her ile yapılacak mı?

Hayır. Sözleşmeli öğretmenlik atamaları sadece kalkınmada öncelikli illere yapılacaktır. Bu iller TBMM Milli Eğitim Komisyonunda belirlenmiştir.

17. Sözleşmeli Öğretmenlikte hizmet süresi, derece ve kıdem ilerlemesi sayılacak mı?

Evet. KHK'da yer alan maddeye göre sözleşmeli öğretmenler görev yaptıkları sürelerin hizmet puanını, derecesini alabilecekler.

18. Sözleşmeli Öğretmenlik atamalarında mülakat süreci nasıl işleyecek?

Sözlü sınav için ilgili branşta alım yapılacak kontenjanın 3 katı kadar aday mülakata çağrılır. Daha önce bakanlık tarafından oluşturulan sözlü sınav merkezine adaylar tercihleri sonucunda sözlü sınava alınacaklar.

Sözlü sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve sözlü mülakatta 60 puan üstü alan adaylar başarılı sayılıp tercih yapabilecekler. Sözlü sınav puanının sıralamasına göre yerleştirmeler yapılabilecek.

19. Sözlü mülakat sonrasında tercih yapacak mıyız? Atama yerleştirmeleri sözlü puana göre mi yapılacak?

Evet, sözlü mülakat sonrasında adayların aldıkları puanlar tercih için kullanabilecekleri puanlar olacak. Bu durumda KPSS puanının bir işlevi kalmayacak.

Sözlü sınavda başarılı olmuş adaylar 20 İl/İlçe tercihinde bulunacaklar. 21. tercih ise bu tercihler dışında bir yere atanıp atanamayacağınızı belirleyen bir kura tercihi olacaktır.

20. Atamam gerçekleştikten sonra göreve nasıl başlayacağım?

Sözleşmeli öğretmenlik atamanız gerçekleşirse 15 gün içerisinde; atandığınız İl/İlçe MEM'e gidip sözleşme yapacaksınız. Bu sözleşmede Milli Eğitim Müdürlüğü sizi ihtiyaç bulunan bir okula yönlendirecek.

21. Sözleşmeli öğretmenlik atamasından sonra bir alım daha yapılacak mı?

Sözleşmeli öğretmenlik alımlarından sonra 6 ay içerisinde görevine başlamayan ya da istifa eden öğretmenlerin yerine yine sözlü mülakat puan sıralamasına göre yerleştirmeler yapılacaktır. Ancak bu süre 6 ay ile sınırlıdır.

22. Sözleşmeli öğretmen olarak atandım, hangi durumlarda görevime son verilebilir?

Sözleşmeli öğretmenlerin her yıl sözleşme yenilemesi yapması şarttır. Bu sözleşmeler yenilenirken sözleşmeli öğretmenin aşağıdaki durumlardan dolayı görevine son verilebilir:

Her yıl sonunda yapılacak olan öğretmen performans değerlendirmesine göre başarısız olanlar,

Sonradan öğretmenlik şartlarını taşımadığı anlaşılan,

Sözleşmeli öğretmenin 65 yaşını doldurması halinde görevlerine son verilir.

23. Sözleşmeli öğretmen olarak atandım, istifa edebilir miyim?

Evet, sözleşmeli öğretmenler bir ay önceden yazılı olarak başvurmaları halinde sözleşmelerini feshedebilecekler.

24. Sözleşmeli öğretmen olarak atandım, doğum-askerlik izni kullanabilir miyim?

Bu izinleri kullanmak istediğinizde sözleşmenizi bu nedenlerden dolayı feshetmeniz gerekmektedir. Daha sonra görevinize dönebilmeniz için;

Sözleşme feshinden dolayı tazminat almamanız,

Doğumdan sonra en geç 1 yıl içerisinde,

Askerlik görevinden sonra en geç 30 gün içerisinde sözleşmeli öğretmenliğe tekrar başvurmanız gerekiyor.

Bu durumda olup tekrar sözleşmeli öğretmenliğe başvuranlar 30 gün içerisinde sözleşmeli öğretmenlik görevine başlatılır.

25. Sözlü mülakat soruları hangi konulardan çıkacak?

Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %25,

b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %25,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %25,

ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri: %25.

26. Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında puan sınırı var mı?

Evet, sözleşmeli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyen adayların (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olması şarttır.

27. Sözleşmeli Öğretmenlikten istifa ettim, bir sonraki sözleşmeli öğretmen alımına başvurabilir miyim?

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, başka devlet kadrolarında sözleşmeli bir pozisyonda çalışırken istifa edilip sözleşmeli öğretmenliğe başvuru yapılabilecek. Ancak sözleşmeli öğretmen pozisyonundayken çalışıp sözleşmeli öğretmenliğe başvuru için 1 (bir) yıl beklenmesi gerekmektedir.