Binlerce öğrenci 25-26 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen final sınavının sonuçlarını heyecanla bekliyor. Yakın bir süreçte Soru ve cevapların erişime açılmasının ardından adaylar gözlerini sonuçlara çevirdi. "AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı bu nedenle merakla araştırılıyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından 25-26 Mayıs Bahar Dönemi AÖF sonuçları açıklanma tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen sınavların sonuçlarının açıklanma tarihi düşünüldüğünde, sonuçların 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. AÖF sınav sonuçlarının 10 Haziran tarihine kadar açıklanması öngörülüyor.

ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecektir.

Türkiye'de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Öğrenci sayfasında üç ders sınav merkezi ile ilgili "Üç Ders Sınav Merkezi Değişikliği" arayüzü 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde açılacaktır. Bu arayüzde üç ders sınav merkezleri görülmekte olup sınav merkezi değişikliği isteyen öğrenciler, değişiklikleri bu sayfadan yapılabilecektir. Bu linkten yapılacak sınav merkezi değişiklikleri sadece üç ders sınavı için geçerli olacaktır. Ayrıca, öğrenci otomasyonu "Bilgi Değişikliği" linkinden yapılan sınav merkezi değişiklikleri, üç ders sınavı sınav merkezini etkilemeyecektir.

AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YAZ OKULU MÜJDESİ

Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre yaz okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 28 Haziran Cuma günü bitecek. Öğrenciler yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilecek.11 hafta sürecek eğitimin ardından 14-15 Eylül tarihlerinde final sınavları yapılacak.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde açılacak yaz okulu dersleri, ilgili birim kurulunun kararı ve Anadolu Üniversitesi Senatonun onayıyla belirlenecek. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olacak.