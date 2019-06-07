TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek olan YKS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Şimdi sınava girecek yüz binlerce öğrenci YKS hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, 2019 YKS ne zaman yapılacak? İşte YKS sınavına ilişkin detaylar...

2019 TYT, AYT, YDT SINAV TARİHLERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

YKS sınav giriş belgeleri, geçtiğimiz günlerde http://ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişime açıldı. Sınava girecek adaylar, sınav giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle alabilir.

SINAVA GİRİŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.