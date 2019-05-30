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  • 30.05.2019 14:58
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 14:58

final sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 , ne zaman yapılacak?

final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 25-26 Mayıs'ta uygulanan AÖF bahar dönemi final sınavının soru ve cevaplarının yayınlanmasının ardından sonuçlar için araştırmalar başladı. Öte yandan, Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı takvimini açıkladı. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ? ?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde (AÖF) eğitim gören yüzbinlerce öğrenci sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Geçtiğimiz gün sınav soru ve cevaplarının erişime açılması ile birlikte gözler sonuçlar için Anadolu Üniversitesi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. AÖF sınav sonuçları heyecanla beklenirken Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı hakkında açıklama yaptı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF 3 ders sınavı ne zaman? AÖF 3 ders sınavı nedir?

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından 25-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen AÖF final sınavının sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Ancak, bir önceki sınavların sonuçlarına baktığımızda, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 10 gün içerisinde erişime açıldığı biliniyor. Buna göre, 25-26 Mayıs'ta uygulanan AÖF final sınavı sonuçlarının 3-7 Haziran 2019 tarihleri arasında açıklanması tahminler arasında. Konu ile ilgili gelişmeleri takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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