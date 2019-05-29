YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Milyonlarca öğrenci bu soruya yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından ortaöğretim öğrencilerinin üniversiteye geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kaldı. Mayıs ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde YKS sınav yerleri de en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 üniversite sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

2019 YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav giriş yerlerinin hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Ancak bilindiği üzere ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavların giriş yerleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, 2019 YKS giriş yerlerinin 3-7 Haziran tarihleri arasında erişime açılması tahminler arasında.