KPSS geç başvuru günü! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel alımı yapabilmek için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bu yıl A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) alanlarında uygulanacak. 3-15 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapamayan adaylar için bugün geç başvuru işlemi gerçekleştirilecek. Peki, KPSS geç başvuru nasıl yapılır? KPSS geç başvuru ücreti nereye yatırılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre, 2019 KPSS geç başvuru işlemleri 28 Mayıs'ta yapılacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. İnternet üzerinden başvuran adayların ücretlerini yatırarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor.