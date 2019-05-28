AÖF final sınavı sonuçları heyecanla bekleniyor. Anadolu Üniversitesi tarafından final sınavı soru ve cevaplarının erişime açılmasını ardından sonuçlar için geri sayım başladı. 25-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen AÖF final sınavının sonuçları için kritik hafta. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 AÖF final sınavı sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF final sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Soru ve cevapların yayınlanması ile birlikte sonuçlar da gündeme geldi.

Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 10 gün içerisinde erişime açılmıştı. Buna göre, 2019 AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçlarının 03-07 Mayıs 2019 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF final sınavı soruları ve cevapları AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden açıklandı. Aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak kısa yoldan soru ve cevaplara ulaşabilirsiniz.