Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) final sınavları bu hafta sonu yapılacak. Şimdi binlerce öğrenci 25-26 Mayıs AÖF sınavları saat kaçta yapılacak sorusuna merakla yanıt arıyor. İşte AÖF sınavlarına dair bilinmesi gereken detaylar...

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

AÖF sınavlarının Sabah oturumu 09:30 - 11:30, Öğle oturum ise 14:00 – 16:00 saat aralığında gerçekleşecek. AÖF sınavları kapsamında öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

AÖF SINAVLARINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE MÜJDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde saat 16.00'a kadar AÖF sınav giriş belgesini gösteren yolculara ücretsiz hizmet verileceğini bildirdi.

İBB Beyaz Masa'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "İETT, Şehir Hatları ve Metro İstanbul 25-26 Mayıs tarihlerinde saat 16.00'a kadar AÖF sınav giriş belgesini gösteren yolculara ücretsiz hizmet verecek." ifadelerine yer verildi.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF sınav yerlerine AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra 'Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifrenizle sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde 'Sınav İşlemleri' kategorisinin altında 'Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan 'Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

- Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ

Anadolu Üniversitesi (AÜ) 2018-2019 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için "Yaz Okulu" açılacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için açılacak Yaz Okulu için kayıtlar 24-28 Haziran'da alınacak, sınavlar 14-15 Eylül'de yapılacak.