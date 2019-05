ALES sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. Müjdeli haber ÖSYM'nin resmi internet adresinde duyuruldu. ÖSYM sınav takviminde 30 Mayıs'ta sonuçların açıklanacağı bilgisine yer verse de, sürpriz bir karar alarak sonuçları 24 Mayıs'ta açıkladı. Adalyar sonuçlarını nereden öğrenebileceklerini merak ediyor. Peki, ALES sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ALES geçerlilik süresi ne kadar? ALES puanı ne işe yarar? İşte 2019 ALES sınav sonuçları ve merak edilen her şey...

ALES SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ALES/1 sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklandı. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

ALES/1 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ALES PUANI NE İŞE YARAR?

ALES puanı, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanılır.

Bunun için ALES'den en az 70 puan almak gerekiyor.

ALES GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

7 Eylül 2018 tarihinde Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES TARİHLERİ

2019 ALES/2

Başvuru tarihi: 9 - 17 Temmuz 2019

Geç başvuru tarihi: 31 Temmuz 2019

Sınav tarihi: 22 Eylül 2019

Sınav sonuç tarihi: 17 Ekim 2019

2019 ALES/3

Başvuru tarihi: 17 - 25 Eylül 2019

Geç başvuru tarihi: 8 Ekim 2019

Sınav tarihi: 17 Kasım 2019

Sınav sonuç tarihi: 12 Aralık 2019

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

ALES puan türleri ve test ağırlıkları

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.