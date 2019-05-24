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  • 24.05.2019 10:16
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 10:26

/1 sonuçları açıklandı! 2019 ÖSYM sorgulama ve puan hesaplama nasıl yapılır?

sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sınav takviminde sonuçların 30 Mayıs'ta açıklanacağını bildiren ÖSYM, adaylara sürpriz yaparak sonuçları 24 Mayıs'ta erişime açtı. Peki, sorgulama nasıl yapılır? ALES sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte 2019 ALES sınav sonuçları ile ilgili detaylar...

ALES sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarının 30 Mayıs'ta açıklanması bekleniyordu. ÖSYM adaylara sürpriz yaparak sonuçları 24 Mayıs'ta açıkladı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Peki, ALES sınav sonuçları sorgulama ve puan hesaplama nasıl yapılır? İşte 2019 ALES sonuçları...

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Üniversitelerde yüksek lisans, doktora yapmak isteyenler ve akademisyen olmak isteyenlerin katılım sağladığı ALES sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra görüntüleyebilecekler.

2019 yılında diğer ALES sınavları ne zaman yapılacak? İşte cevabı...

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