ALES sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarının 30 Mayıs'ta açıklanması bekleniyordu. ÖSYM adaylara sürpriz yaparak sonuçları 24 Mayıs'ta açıkladı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Peki, ALES sınav sonuçları sorgulama ve puan hesaplama nasıl yapılır? İşte 2019 ALES sonuçları...

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Üniversitelerde yüksek lisans, doktora yapmak isteyenler ve akademisyen olmak isteyenlerin katılım sağladığı ALES sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra görüntüleyebilecekler.