Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adıyla gerçekleştirilen üniversite sınavı heyecanla bekleniyor. Üniversiteye hayali kuran öğrenciler sınav için hazırlıklarına devam ediyor. Sınav için kısa bir süre kalırken, sınava girilecek yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin hangi tarihte yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı?2019 YKS TYT AYT üniversite sınavı ne zaman? İŞte konu ile ilgili detaylar...

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınava girilecek yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde açıklanması bekleniyor.

Buna göre, YKS sınav giriş belgelerinin 3-7 Haziran tarihleri arasında açıklananması tahminler arasında.