LGS sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama ile birlikte LGS sınav yerlerinin belli olduğu bildirildi. Sınav giriş yerleri e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebiliyor. Öğrenciler sınav giriş belgelerinin nereden, nasıl alınacağını araştırıyor. Peki, LGS sınav giriş belgesi nereden alınır? e-Okul giriş ile sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2019 LGS ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, LGS sınav giriş belgeleri öğrencinin kayıtlu olduğu okul müdürlüklerinden verilecek. Merkezi sınav giriş belgelerinini imzalı ve mühürlü olarak alınması gerekiyor.

Öğrenciler ayrıca e-Okul sistemi üzerinden sınava girecekleri yerleri öğrenebilecekler.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.