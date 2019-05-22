YKS sınav giriş yerleri, sınava katılacak yüz binlerce öğrencinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre üniversite sınavı Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Peki, YKS sınava girilecek yerler ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olur? 2019 YKS üniversite sınavı ne zaman?

2019 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS SINAVA GİRİLECEK YERLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS giriş belgeleri, sınavdan tahminen 10 ile 7 gün önce ÖSYM tarafından açıklanacaktır. Öğrenciler bu açıklamayla birlikte sınava nerede gireceklerini öğrenecekler. Öğrenciler ayrıca giriş yer bilgilerinin yer aldığı belgeyi sınava girerken yanlarında bulundurmak zorundalar. Bu tahminlere göre, YKS sınav giriş yerlerinin 3-7 Haziran 2019 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.