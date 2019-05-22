ilkatama.meb.gov.tr: Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı olarak yer değiştirme ihtiyaç listeleri açıklanmaya başladı. İl il açıklanacak olan listeler yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Öğretmenler il içi yer değişikliği başvurularında en fazla 40 adet tercih yapabilecekler. Öğretmenlerin 2019 senesi İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme atamaları ve kararname işlemleri valilikler tarafından incelenecek. Valilikler ilgili işlemleri 29 Mayıs tarihine kadar tamamlayacaklar ve kişilerin atamalarını yapacaklar. İşte MEB il içi isteğe bağlı yer değiştirme ihtiyaç listeleri açıklayan iller ve öğretmen boş kontenjanları



2019 senesi için listeler

Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Olarak Yer Değiştirme İhtiyaç Listeleri açıklanmaya başladı. İl il açıklanacak olan listeler yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Öğretmenler il içi yer değişikliği başvurularında en fazla 40 adet tercih yapabilecekler.

Öğretmenlerin 2019 senesi İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme atamaları ve kararname işlemleri valilikler tarafından incelenecek. Valilikler ilgili işlemleri 29 Mayıs tarihine kadar tamamlayacaklar ve kişilerin atamalarını yapacaklar. Ataması gerçekleşen öğretmenler ise 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren önceki bağlı oldukları kurum ile ilişkilerini kesmeye başlayabilecekler.

Yayınlayan il: 46 Yayınlamayan il: 35 Not :

Bazı iller açıkladıktan bir süre sonra güncelleme yapmaktadır.Bu nedenle ara ara bağlantıya tıklayarak en güncel listeye ulaşabilirsiniz. Yayınlayan il: 73 Yayınlamayan il: 8 Not : Bazı iller açıkladıktan bir süre sonra güncelleme yapmaktadır.Bu nedenle ara ara bağlantıya tıklayarak en güncel listeye ulaşabilirsiniz.

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KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

İl içi tayin kontenjanları, her il için ayrı belirleniyor. Belirlenen kontenjanlar, başvuruda bulunacak öğretmenlerin görev alanındaki il müdürlükleri tarafından resmi internet sitesinde yayınlanacak.

MEB İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Açıklanan takvimde 2019 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı, il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin süreç de yer aldı. Buna göre, öğretmenlerin Ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak'ta; Ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.



Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerine ilişkin olarak; başvurular 21-24 Mayıs tarihleri arasında, atamalar 29 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.



Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran tarihleri arasında, atamalar ise 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

2019 YILI İL İÇİ ATAMA BOŞ OKULLAR

Eğitim kurumlarına görevli öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 21 2019 tarihinde elektronik ortamda yapılacak. Öğretmen ihtiyaç listesi öğretmenlerin tercihlerini sağlıklı yapabilmeleri için bilgi amaçlı yayımlanmıştır. Sıramatiğin çalıştırılması sonucu bir okuldaki mevcut öğretmenin başka bir kuruma atanması sonucunda, kadronun boşalması nedeniyle bu okulu tercih eden en yüksek puanlı kişi onun yerine atanabilmektedir. İl içi atamalar eş zamanlı yapılmaktadır. İl içi tercih işlemlerinde ihtiyaç olup olmamasına bakılmaksızın alanında norm bulunan tüm kurumlar tercih edilebilinmektedir. İhtiyaç listesinde eğitim kurumlarının hizmet bölgesi ve hizmet alanları da belirtilmiştir. Hizmet alanı 4, 5, 6 olan eğitim kurumları zorunlu hizmet alanıdır.

ÖĞRETMENLERİN 2018 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

Öğretmenlerin, 2019 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

1- Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar ile bu yükümlülüklerini tamamlayan veya muaf olan öğretmenlerden 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

2- Doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilatı kapsamında bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

3- Çeşitli nedenlerle veya hizmetin gereği olarak iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilen öğretmenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri 3 yılın hesabında birlikte değerlendirilecektir.

4- Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevli olup 30 Eylül 2018 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenlerden kadrolarının olduğu ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Bunlardan en geç 01 Ekim 2018 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

5- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2018 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 01 Ekim 2018 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

6- 06/05/2010 tarihinden sonra atanıp birinci, ikinci ve/veya üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında toplam 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan veya 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla tamamlayacak olan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanacaktır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır.

7- Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;

a) Sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar,

b) Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer

değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Bu kapsamdaki öğretmenlerde 3 yıllık çalışma süresi aranmayacak; tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ise bulundukları yerlerde görevlerine devam edecektir.

8- Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bulundukları ilde 3 yılını dolduranlar iller arasında, bulundukları eğitim kurumunda 3 yılını dolduranlar ise il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

9- Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarında görev yapmakta iken Ocak 2018 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanları kapsamına alınan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumunda kalabilecekleri gibi, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde de bulunabileceklerdir.

10- Eğitim kurumu müdürlükleri, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri, yukarıda belirtilen 3 yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle bu yıl zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacak öğretmenlerin tespit ve takibini yaparak bu öğretmenlerimizin yer değiştirme başvuru formu doldurmasını sağlayacaktır. Başvuru formu doldurmayanların formları eğitim kurumu müdürlüklerince doldurularak onaylanacaktır. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin tespitinde ihmali görülen yöneticiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il milli eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.