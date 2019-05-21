ÖSYM yayımladı! 2019 İSG 1. dönem sınav soru ve cevapları nasıl görüntülenir? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

İSG sınav soru ve cevapları için bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Mayıs'ta uygulanan İSG sınavının soru ve cevapları ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Peki, İSG sınav soru ve cevapları nasıl görüntülenir? 2019 İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

İSG SINAV SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada,

"18 Mayıs 2019 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2019-İSG 1. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Mayıs 2019 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." denildi.