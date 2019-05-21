Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 21.05.2019 12:17
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 12:17

MEB açıkladı! ? 2018-2019 ? ?

Okulların kapanmasına kısa bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci karnelerini alıp yaz tatiline çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. Bu sene Ramazan Bayramı tatilinin okulların kapanacağı tarihe yakın olması nedeniyle akıllarda 'Okullar erken mi kapanacak' sorusu merak uyandırdı. Peki, ? 2018-2019 başlıyor? ?

Okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim ile birlikte okulların hangi tarihte kapanacağı belli oldu. Mayıs ayının sonlarına gelinirken okullarda 2. dönem sınavları tamamlanmaya başladı. Yaz tatili için plan yapan öğrenciler ve velileri okulların kapanış tarihini merak ediyor. Peki, okullar erken mi kapanacak? 2018-2019 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman alınacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların erken kapanması yönünde herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bakanlık tarafından yayınlanan 2018-2019 takvimine göre, okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra 3 aylık yaz tatiline çıkacaklar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriMEB açıkladı! Okullar ne zaman kapanacak? 2018-2019 yaz tatili ne zaman? Karneler ne zaman alınacak?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri