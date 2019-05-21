Okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim ile birlikte okulların hangi tarihte kapanacağı belli oldu. Mayıs ayının sonlarına gelinirken okullarda 2. dönem sınavları tamamlanmaya başladı. Yaz tatili için plan yapan öğrenciler ve velileri okulların kapanış tarihini merak ediyor. Peki, okullar erken mi kapanacak? 2018-2019 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman alınacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların erken kapanması yönünde herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bakanlık tarafından yayınlanan 2018-2019 takvimine göre, okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra 3 aylık yaz tatiline çıkacaklar.