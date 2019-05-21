2019 DGS için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan DGS sınavına başvurular 26 Nisan - 8 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Bu tarihler arasında başvuru yapamayan adayların geç başvuru gününde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2019 DGS geç başvuru nasıl yapılır? Geç başvuru ücreti ne kadar? DGS parası nereye yatırılacak? İşte konu ile ilgli merak edilenler...

2019 DGS geç başvuru işlemleri 21 Mayıs'ta alınıyor. Adaylar internet üzerinden başvurularını gerçekleştirdikten sonra başvuru ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre, geç başvuru ücreti 180,00 TL olarak belirlendi.

DGS PARASI NEREYE YATIRILIYOR?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER"alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.