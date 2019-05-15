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  • 15.05.2019 17:32
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 17:32

sonuçları için bekleyiş sürüyor! 2019 ?

sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Peki, ?

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2019 ALES sınavının sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merak konusu oldu.ÖSYM'nin geçtiğimiz günlerde soru ve cevap anahtarını yayınlamasının ardından sonuç için meraklı bekleyiş daha da artmıştı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ALES sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

2019 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu sene üç kez uygulanacak olan ALES'in ilki 5 Mayıs'ta gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019 ALES/1 sınavının sonuçları 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

2019 ALES sınavları ne zaman yapılacak? İşte cevabı...

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