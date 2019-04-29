aol.meb.gov.tr öğrenci giriş: Açık lise AÖL lise, ortaokul sınav sonuçları son dakika MEB tarafından açıklandı. Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavı nisan ayının ilk hafta sonu gerçekleşti. MEB'in takvimine göre sonuçların 30 Nisan'da açıklanması planlanıyordu. Fakat MEB tarihi öne aldı ve sonuçları bugün ilan etti. MEB sonuç sorgulama için aşağıdaki linke tıklayınız. Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur.

MEB'DEN AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLAMASI

6-7 Nisan tarihlerinda yapılan 2. dönem sınav sonuçları açıklanmıştır. 3. dönem yenilemeleri 2 Mayıs - 14 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.

AÖL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 3. DÖNEM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN?

2018-2019 iş takviminde yer alan bilgiye göre, AÖL 3. dönem sınav takvimi şu şekilde:

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri: 02 - 14 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 02 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Mayıs 2019

3. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Temmuz 2019

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

KİMLER AÖL'E KAYIT OLABİLİR?

İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar

Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler

Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar

Genel lise veya mesleki liseler

Anadolu öğretmen liseleri

Askeri ve polis okulları

Sağlık meslek liseleri

Anadolu güzel sanatlar liseleri

Resmi ve özel Anadolu liseleri

Sosyal bilimler liseleri

Yabancı dil ağırlıklı liseler

Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler.

Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye'den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Öğrencinin mezun olması için:

En az 8 dönem öğrenim görmesi,

Toplam kredisinin asgari 192 olması,

Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır. Türkiye'de yüz binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS'ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.

AÖL KİTAPLARI NEREDEN ALINIR?

Açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler, önceleri kitaplarını Halk Eğitim Merkezi aracılığı ile alıyorlardı. Ancak yeni sistemde semtinizde bulunan örgün liselerden ilgili kitapları temin edebilirsiniz. Üstelik alacak olduğunuz bu kitaplar için sizden herhangi bir ücret de talep edilmez.

AÖL SINAVLARI NASIL NEREDE YAPILIR?

Açık öğretim lisesi sınavları tüm illerimizde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Her sene mevcut merkezlerde değişiklik yapılmakta olup, yeni sınav merkezleri eklenebilir. Sınavlar çoktan seçmeli methodu yani test usulü gerçekleştirilmektedir. Her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılıyor. Yani ilk oturum saat sabah 10.00'da, ikinci oturum öğleden sonra 14:00'te yapılıyor. Ve öğrencilere oturum başı 2.5 saat soru çözme zamanı veriyorlar.

AÖL'DE ATILMA VAR MI?

Açık öğretim lisesinde okuma hakkı sınırsızdır. Herhangi bir şekilde siz okul ile ilişkinizi kesmedikçe okulunuzdan uzaklaştırılmazsınız. Ancak 12 dönem üstüne çıkan bir öğrencinin lise öğrencisi olarak faydalanabileceği haklar elinden alınır. ( indirimli ulaşım kartı gibi.) Açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler her dönem kayıt yenilemek durumundadırlar. Şayet bir dönem kayıt yenilemezseniz kaydınız donuk, iki dönem yenilemezseniz de silik öğrenci durumuna düşersiniz ve bu durumda sınavlara katılamazsınız. Ancak öğrenciler istedikleri zaman yeniden kayıt yenileyebilir ve aktif öğrenci olma hakkını kazanabilirler.

AÖL ASKERLİĞİ TECİL ETTİRİR Mİ?

2012 yılında değişen Askerlik Kanunu gereği, Açık Öğretim Lisesi düz lise programında okuyan öğrenciler de askerliklerini tecil ettirebilecekler. Durumu aktif olan öğrenciler, toplam 12 döneme kadar tecillerini yaptırabiliyorlar. Bunun için koordinatör liselerde doldurulacak ek-c2 belgesini askerlik şubesine teslim etmek yeterli.

Yazımızda da bahsettiğimiz üzere açık öğretim lisesi öğrencileri, örgün eğitimine devam eden öğrencilerin sahip oldukları haklara sahiptirler. Açık öğretim lisesinde okuyarak, askerliğinizi tecil ettirebilir, indirimli kart alabilir ve YGS, LYS gibi çeşitli sınavların ardından üniversiteye yerleşebilirsiniz. Üstelik bunu hiç bir puan kesintisine uğramadan yaparsınız. Bu yazımızda açık öğretim lisesi nedir, açık öğretim lisesi ne demektir detaylı olarak anlattık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi.