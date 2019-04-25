Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen DGS'nin başvuru tarihleri ve başvuruların nasıl yapıldığı merakla araştırılan konuların başında yer alıyor. Eğitimini lisans programında devam etmek isteyenler DGS hakkında bilgi edinmek istiyor. DGS için başvurular 26 Nisan tarihinde başladı. Peki, DGS başvurusu nasıl yapılır? İşte DGS başvuru sürecine dair bilinmesi gerekenler...

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvuru işlemleri 26 Nisan tarihinden itibaren ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. DGS başvuru kılavuzu da ÖSYM'nin sitesinden yayımlanacak.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS başvuruları 26 Nisan - 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 21 Mayıs 2019 olarak belirlendi. DGS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı.

SINAV NASIL OLACAK?

DGS sınavında adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınav 180 dakika (3 saat) sürmektedir. Sınav saati, kılavuz içerisinde açıklanacak. Sınavda 15 dakika kuralı uygulanacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?



Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC' den başvuracak adaylar hariç)



Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)



Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve i nternet bankacılığı



Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)



Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)



Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.



Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekiyor.