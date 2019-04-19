22 Nisan Pazartesi okullar tatil mi, yarım gün mü? MEB'den açıklama geldi mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı bu sene salı gününe denk geliyor. 23 Nisan günü okullar bir günlüğüne eğitime ara verecek. Öğrenciler 22 Nisan Pazartesi günü de tatil olursa 4 günlük bir tatil yapabilecek. Bu nedenle milyonlarca öğrenci 23 Nisan'ın salı gününe gelmesi nedeniyle 22 Nisan Pazartesi okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 22 Nisan Pazartesi okullar yarım gün mü? İşte cevabı...

22 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?



Öğrencilerin gündeminde şu sıralar 22 Nisan Pazartesi okullar tatil mi oldu sorusu yer alıyor. Her yıl olduğu gibi 2019 yılında da 23 Nisan'da okullar tatil olacak. 23 Nisan günü resmi tatil olduğundan birçok kamu kurumu gibi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler de eğitim faaliyetlerine 1 günlük ara verecek.

Eğer okullar 22 Nisan'da tatil olursa öğrenciler 4 günlük 23 Nisan tatili yapacak. 22 Nisan tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.



23 NİSAN ÇOCUKLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. "Bugünün küçükleri yarının büyükleridir." diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan'da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan'da bütün Türkiye bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar.



23 NİSAN ÖNEMİ NEDİR?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Tüm dünyaya kardeşlik mesajlarının verildiği ve her türlü sorunun el ele, kardeşçe çözülmesi gerektiğinin hatırlatılması bakımından "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" çok büyük önem taşımaktadır. Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yurtdışı temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.