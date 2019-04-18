MEB EKYS adı ile gerçekleştirilecek müdür yardımcısı sınavı için hazırlık içinde olan adaylar sınava nerede gireceklerini araştırıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan MEB-EKYS için geri sayım başlarken geçtiğimiz gün sınav yerleri açıklandı. ÖSYM'nin ilk defa sınav takvimine aldığı MEB EKYS sınavı ne zaman yapılacak? Müdür yardımcısı sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

MÜDÜR YARDIMCISI SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Müdür yardımcısı sınav giriş yerleri geçtiğimiz gün yayınlandı. ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yayınlanan sınav giriş yerlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sınav giriş yerlerini görüntüleyebilecek.

MÜDÜR YARDIMCISI SINAV GİRİŞ YERLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MEB EKYS SINAVI NE ZAMAN?

Müdür yardımcısı olabilmek için sınava hazırlanan öğretmenler sınavın tarihini merak ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre, 2019 MEB EKYS sınavı 21 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara cevaplamaları için 150 dakika verilecek.

SINAV KONULARI NELER?

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür ve genel yetenek: %35

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10

c) Değerler eğitimi: %5

d) Eğitim ve öğretimde etik: %5

e) Eğitim bilimleri: %3

SINAVA KİMLER KATILABİLİR?

Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecek.