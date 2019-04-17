LGS'ye katılacak öğrenciler dikkat! Bugün saat 17.00'de sona erecek olan LGS başvuruları ile ilgili detayları haberimizde derledik. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavın nasıl olacağını merak etmeye başladı. Geçen sene ilk kez uygulanan LGS çok tartışılmıştı. MEB bu sene LGS'de değişiklik yapmadı sadece çok sorun oluşturan alanlarda iyileştirmeler yaptı. Peki, LGS sınavı nasıl olacak? LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2019 LGS ile ilgili merak edilenler...

3 Nisan'da başlayan LGS başvuruları 17 Nisan saat 17.00 itibarıyla sona erecek. Öğrenciler başvuru işlemlerini, elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacak.

Geçen sene ilk kez uygulanan LGS ile geçtiğimiz sene Türkiye genelinde 1367 liseye öğrenci yerleştirilmişti. Bu sene yapılacak olan sınav ile birlikte 1531 liseye öğrenci alımı yapılacak. Bu okulların toplam kontenjanı 139 bin 120 oldu.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Resm, ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları

2018–2019 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8'inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

2018–2019Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği" esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

MEB tarafından yayınlanan kılavuza göre, 2019 LGS sınav giriş belgeleri 22 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanacak. Öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi, 22 Mayıs 2019'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.

SINAV NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

LGS sınavı 2019 yılında 1 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav iki oturum halinde düzenlenecek.

Birinci oturum Türkiye saati ile 09.30´da ve ikinci oturum 11.30´da başlayacak. Birinci oturumda, 8´inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

60 dakika olan sayısal alan sınav oturum süresi 20 dakika uzatılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi sınav sonuçları, 24 Haziran 2019´da www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.