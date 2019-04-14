AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar dönemi AÖF sınavına katılan öğrenciler, sınavda işaratledikleri şıkların doğrulunu teyit etmek amacıyla soru ve cevapları beklemeye başladı. Öte yandan kredi notunu yükseltebilmek için sonuçların açıklanacağı tarihi iple çeken öğrenciler, AÖF'ün resmi internet sitesine akın ediyor. Peki, AÖF vize sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sınavı ile ilgili ayrıntılar...

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

2018-2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı 13-14 Nisan'da yapılıyor. AÖF sınavına katılan öğrenciler merakla soru ve cevapları araştırıyor. Ancak, AÖF soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Bir önceki sınavlara baktığımızda soru ve cevapların sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AÖF sınav soru ve cevapları yayınlandığında takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı bildirilmedi. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçlarının 22-26 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019

Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Dersleri kitle iletişim araçları (internet, radyo, televizyon) ile ve çeşitli şehirlerdeki akademik danışmanlık merkezleri tarafından verilen, sınavları yılda 2 kez (vize, final) yapılan, Anadolu Üniversitesi'nin başlattığı bir uzaktan eğitim projesidir. AÖF diplomalarının örgün eğitimle alınan diğer üniversite diplomalarından hiçbir hak eksiği yoktur. AÖF ders kitapları çok düzenli ve kolay anlaşılabilir bir dille yazılmıştır. AÖF e-öğrenme portali yoluyla yayımlanan mp3 dinlemeleri, video dersleri, etkileşimli sunumlar, deneme sınavları vb. sayesinde bilginin öğrencilere yayılımı oldukça kolaylaşmış, zaman ve zeminden bağımsız bir hale gelmiş ve üniversite eğitimi çok modern ve etkileyici yeni bir boyuta taşınmıştır.