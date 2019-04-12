Anadolu Üniversitesi'nin açıköğretim fakültelerinde eğitimini sürdüren öğrenciler, haftasonu yapılacak sınavlar hakkındaki detayları araştırıyor. AÖF tarafından yapılan açıklamanın ardından öğrencilerin sınava girecekleri yerler belli oldu. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl yapılır? AÖF güz dönemi final sınavı ne zaman? İşte 2019 AÖF final sınavı tarihi...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF sınav yerlerine AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra 'Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifrenizle sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde 'Sınav İşlemleri' kategorisinin altında 'Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan 'Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

AÖF SINAVI KAÇTA BAŞLAYACAK?

AÖF'ün Bahar Dönemi Ara sınavları 13-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika süre verilecek. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılacak. Bu sınavın ardından 25-26 Mayıs tarihlerinde ise Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları tamamlanacak.

Türkiye genelinde tüm sınav merkezilerinde sabah saat 9:30'da, öğleden sonra saat 14:00'te, K.K.T.C. Lefkoşa'da ise sabah saat 08:30'da, öğlenden sonra ise saat 13:00'te yapılmaktadır.

SINAVA GİRERKEN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.