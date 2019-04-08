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  • 08.04.2019 08:36
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 08:36

2019 MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! ve cevapları...

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı. Yayımlanan 2019-MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarının 10 gün boyunca yayında kalacağı belirtildi.

Binlerce adayın merakla beklediği sorular yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dün uygulanan 2019-MSÜ'nün temel soru kitapçığı, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmesi için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.

Duyuruda, soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı belirtildi.

MSÜ SORU KİTAPÇIĞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

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