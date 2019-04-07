AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları tamamlandı. Mezun olabilmek için bu sınavlara hazırlanan öğrenciler, katıldıkları sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Öte yandan adaylar işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek amacıyla soru ve cevapları da görüntülemek istiyor. Peki, açık lise 2. dönem sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

AÖL SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

AÖL sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. MEB tarafından AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevaplarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Soru ve cevapların kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sınavları 6 - 7 Nisan'da uygulandı. Cumartesi günü ilk oturu saat 09.30, ikinci oturum ise 14.00'de gerçekleştirildi. Öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi iple çekiyor. MEB'in yayınladığı takvime göre, 2. dönem AÖL sınav sonuçları 30 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak.

AÖL 3. DÖNEM TAKVİMİ

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri: 02 - 14 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 02 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Mayıs 2019

3. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Temmuz 2019

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.