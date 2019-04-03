ATA AÖF vize sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) eğitim gören öğrenciler 23-24 Mart'ta bahar dönemi vize sınavına katıldı. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı gündeme geldi. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF vize sınavı sonuçlarına katılan adaylar, sınavda ne kadar başarılı olduklarını öğrenmek sonuçlara gözlerini dikti. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı resmi olarak bilinmiyor ancak, bir önceki sınavın sonuçları sınavın tamamlanmasının ardından 11 gün sonra açıklanmıştı. Buna göre, 2019 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçlarının da 4 Nisan Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF akademik takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 bahar dönemi yarıyıl sonu sınavı için sınav merkez tercihi 01-07 Nisan 2019 tarihlerinde alınacak. Final sınavı 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bütünleme sınavı 29-30 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak.

Mezuniyet üç ders sınavı için sınav merkezi tercihi 01-02 Temmuz'da alınacak. Üç ders sınavı ise 27 Temmuz'da uygulanacak.